Гладков: расписки губернатору служат инструментом контроля в восстановлении жилья

По словам губернатора Белгородской области, такой механизм позволяет избежать злоупотреблений и недобросовестного исполнения обязательств подрядчиками

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Расписки граждан, жилье которых было повреждено в результате атак ВСУ, служат инструментом контроля качества восстановительных работ со стороны властей Белгородской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Если жилье восстанавливаемое, то <…> восстановление начинается фактически в день прилета, мы стараемся закрыть контур, производим замеры. <…> Затем приходят замерщики на установку и внутреннюю отделку и, как я уже сказал, вплоть до расписки. Затем [начинаются] контрольные мероприятия, когда мы обзваниваем пострадавших, спрашиваем, правда ли, что вы писали расписку или вас обманули, то есть у нас максимальная проверка [при восстановления жилья]", - рассказал Гладков.

По его словам, такой механизм позволяет избежать злоупотреблений и недобросовестного исполнения обязательств подрядчиками. "Мы действительно не хотим, чтобы осталось какое-то недовольство со стороны жителей. До каждой запятой, до каждой трещинки мы, конечно, сделать не сможем, но и люди это понимают. Мы помогаем максимально, стараясь сделать все, что от нас зависит", - подчеркнул Гладков.

Полный текст интервью будет опубликован после 15:00 мск.