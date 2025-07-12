Булаев: большинство членов и сотрудников избиркомов зарегистрировались в Max

Решение о регистрации и использовании мессенджера принималось членами избирательных комиссий независимо, отметил зампредседателя ЦИК

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Большинство членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ и представителей региональных избиркомов зарегистрировались в российском мессенджере Max, который является отечественным аналогом WeChat. Как сообщил ТАСС заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, это была инициатива представителей избиркомов, без каких-либо директивных указаний.

Законопроект о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными был одобрен Государственной думой 10 июня. В качестве потенциального кандидата для реализации данной платформы рассматривается мессенджер Max, разработчиком которого является компания VK.

"Большинство членов ЦИК и представителей избирательных комиссий субъектов РФ зарегистрировались в мессенджере Max", - сообщил зампред ЦИК РФ. Булаев также добавил, что решение о регистрации и использовании мессенджера принималось членами избирательных комиссий независимо, без каких-либо директив со стороны руководства ЦИК РФ.

Член Центризбиркома РФ Антон Лопатин также подтвердил ТАСС информацию о регистрации представителей избирательных комиссий в мессенджере Max. В интервью агентству он подчеркнул, что в своей деятельности представители избирательной системы РФ придерживаются принципа суверенного подхода к государственным процессам. "Использование отечественного мессенджера обусловлено не только поддержкой российского производителя, но и, прежде всего, соображениями безопасности", - заявил он.

Лопатин также отметил, что ЦИК РФ является одним из лидеров среди российских государственных органов в вопросе внедрения отечественных технологий, включая новую цифровую Государственную автоматизированную систему "Выборы" 2.0, программное обеспечение которой полностью разработано в России.

Max развивается как отечественная альтернатива WeChat, объединяя чаты, звонки, мини-приложения и ботов. Его функциональность делает платформу перспективной для дальнейшей интеграции с "Госуслугами", чтобы решать все вопросы в одном приложении.