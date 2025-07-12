В правилах сдачи ГТО убрали льготы для обладателей спортивных званий

Раньше обладатели спортивного звания или разряда могли сдать нормативы, соответствующие серебряному значку, а получить золотой

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Россияне, обладающие спортивным званием или разрядом не ниже второго юношеского, больше не смогут получить золотой значок ГТО по упрощенным нормативам. Это следует из правительственного постановления, с которым ознакомился ТАСС.

Система ГТО предполагает три уровня сложности, соответствующие золотому, серебряному или бронзовому знакам отличия. Раньше обладатели спортивного звания или определенного разряда могли сдать нормативы, соответствующие серебряному значку, а получить золотой.

"Лица, имеющие одно из спортивных званий или спортивные разряды не ниже второго юношеского и выполнившие нормативы испытаний (тестов), соответствующие серебряному знаку отличия, награждаются золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса", - говорилось в правилах.

Теперь этот пункт положения о ГТО утратил силу.

Сдача ГТО дает определенные льготы. Например, абитуриенты получают преимущество при поступлении в вуз. А с этого года за успешную сдачу нормативов можно даже получить налоговый вычет.