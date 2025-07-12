Клепач: работу с диаспорами нужно усилить для решения проблемы дефицита кадров

Главный экономист ВЭБ.РФ отметил, что определение квот на привлечение мигрантов нужно проводить с учетом мнения бизнеса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Работа с диаспорами должна быть усилена и направлена на решение социальных проблем, поскольку ликвидация дефицита кадров без миграционной составляющей невозможна. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач во время рабочей поездки в Екатеринбург.

"Решить проблему дефицита рабочей силы, какие бы не были у нас темпы роста производительности труда, без миграции мы не можем. Просто надо действительно решать и социальные вопросы, работая с диаспорами, теми, кто уже локализовались в России и стали частью российского общества. Если говорить о мигрантах, которые приезжают, работают, уезжают, то, конечно, система требует совершенствований, выделения квот, потому что регионы зачастую не могут правильно оценить потребность. <...> Важно <...> не ангажирование этой темы, а просто выстраивание цивилизованной системы миграции и работы", - сказал он.

Собеседник агентства пояснил, что определение квот на привлечение мигрантов нужно проводить властям региона именно с учетом мнения бизнеса, формируя при этом заказ на конкретные необходимые специальности и квалификации.