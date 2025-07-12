Гладков рассказал, какие выплаты получают белгородцы при потере жилья из-за атак ВСУ

В частности, компенсация в размере 150 тыс. рублей выплачивается гражданам за полностью утраченное имущество, сообщил губернатор Белгородской области

БЕЛГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Выплаты в 75 тыс. рублей получают жители Белгородской области, чье имущество частично повреждено из-за атак Вооруженных сил Украины. Выплаты в 150 тыс. рублей положены гражданам за полностью утраченное имущество, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в интервью ТАСС.

Также, по его словам, белгородские власти выплачивают частичные компенсации за аренду жилья гражданам, которые были отселены или выехали с сильно обстреливаемых территорий.

"Есть выплаты в 75 тыс. - за частично поврежденное имущество, и в размере 150 тыс. - за полностью утраченное имущество. У нас есть и региональная форма поддержки, это частичная компенсация за аренду жилья, тем, кто выехал с сильно обстреливаемых территорий или тем, кто отселен. Плюс создано большое количество пунктов временного размещения", - сказал он.

Гладков также сообщил, что в регионе есть единовременные выплаты в размере 10 тыс. и 15 тыс. рублей тем, кто попадает в сложную ситуацию. "Вначале они были в размере 10 тыс. рублей, потом, когда ввели режим федеральной чрезвычайной ситуации, выплата увеличилась до 15 тыс. рублей, и ее стали перечислять из федерального бюджета", - отметил он.

Гладков ранее подчеркивал роль президента Владимира Путина и правительства России в вопросах поддержки пострадавших от действий ВСУ в регионе. По его словам, только в 2024 году из федерального бюджета на помощь жителям и бизнесу Белгородской области поступило более 20 млрд рублей. Президентским указом в регионе введен режим, допускающий отселение жителей региона из опасных зон, усиленную охрану порядка и введение особого режима въезда на отдельные территории.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС после 15:00 мск по ссылке: https://tass.ru/interviews/24490453.