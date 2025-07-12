Шейкин призвал сформировать базу биометрических данных телефонных мошенников

Телефонное мошенничество давно переросло уровень частной угрозы и является реальным вызовом национальной безопасности и доверию граждан к финансовой системе и государству, отметил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Централизованную базу биометрических данных лиц, причастных к телефонному мошенничеству, необходимо создать в России. Об этом заявил ТАСС зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

По его словам, телефонное мошенничество давно переросло уровень частной угрозы и является реальным вызовом национальной безопасности и доверию граждан к финансовой системе и государству. Настало время консолидированного ответа, в котором ключевую роль должны сыграть кредитные организации, операторы связи и государственные органы, отметил сенатор. "Мы должны начать формировать централизованную базу биометрических данных лиц, причастных к телефонному мошенничеству. Разумеется, при строгом соблюдении законодательства и правовых процедур. Это позволит правоохранительным органам эффективнее предотвращать повторные преступления, а также усиливать защиту от повторного входа тех, кто ранее уже был выявлен", - сказал Шейкин.

Парламентарий подчеркнул, что Россия уже показывает пример в кибербезопасности и защите персональных данных, и теперь важно создать единую экосистему защиты граждан от телефонных мошенников, в которой каждый участник - от банка до сотового оператора - действует по общим правилам, технологически оснащен и отвечает за результат. В частности, считает он, необходим единый системный подход к обязательному использованию банками информации от операторов связи, в том числе данных об аномальной активности, массовых вызовах, подмене номеров. "Это позволит в режиме реального времени выявлять подозрительные звонки и принимать меры для защиты клиентов до того, как будет причинен ущерб. Подобные решения частично внедряются, но без общенационального стандарта и обязанности для всех участников - это останется фрагментарным", - пояснил Шейкин.

Также сенатор предлагает оценить возможность использования операторами связи технологий искусственного интеллекта для выявления и автоматической блокировки мошеннических звонков с согласия граждан."Это может быть алгоритм, который определяет подозрительную схему набора номеров, частоту обращений или голосовые паттерны мошенников. ИИ сегодня способен распознавать голосовую имитацию, речевые сценарии и даже эмоциональные манипуляции", - добавил он.