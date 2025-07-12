Гладков рассказал о приоритетах в вопросах помощи пострадавшим от действий ВСУ

В Белгородской области действует принцип равенства всех жителей при оказании поддержки в восстановлении жилья или выплате компенсации за утраченное имущество, отметил губернатор региона

БЕЛГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Принцип равенства всех жителей, пострадавших от действий ВСУ, действует в Белгородской области при оказании им помощи в восстановлении жилья или выплате компенсации за утраченное имущество. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Мы, когда восстанавливаем жилье, [выплачиваем компенсации] за автомобили - у нас же все равны, у нас нет льготников. Когда я встречаюсь с людьми, где прилетел снаряд, мне говорят, мол, я - льготник. На что я отвечаю: а вы расскажите по-честному, как в этой ситуации можно выделять льготные категории? Я считаю, что это неправильно, все пострадали. <…> У нас все равны, и мы всем одинаково помогаем, мне кажется, что это по-честному", - рассказал глава региона.

Гладков ранее подчеркивал роль президента Владимира Путина и правительства России в вопросах поддержки пострадавших от действий ВСУ в регионе. По его словам, только в 2024 году из федерального бюджета на помощь жителям и бизнесу Белгородской области поступило более 20 млрд рублей.

Президентским указом в регионе введен режим, допускающий отселение жителей региона из опасных зон, усиленную охрану порядка и введение особого режима въезда на отдельные территории.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС после 15:00 мск по ссылке: https://tass.ru/interviews/24490453.