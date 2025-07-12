Рособрнадзор допускает будущий переход на сдачу ВПР в цифровом формате

Замглавы Рособрнадзора Евгений Семченко отметил, что к введению единого государственного экзамена по информатике на компьютерах "страна шла 10 лет"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Школьники в перспективе смогут сдавать всероссийские проверочные работы (ВПР) на компьютерах. При этом переход на электронный формат должен происходить естественным путем, сообщил ТАСС замглавы Рособрнадзора Евгений Семченко.

"Все должно быть естественным путем. В компьютерной форме есть определенные перспективы, но никто специально ускорять [введение ВПР на компьютерах] не будет. Мы не решаем задачу принудительного перехода на компьютерную форму", - сказал он.

Семченко отметил, что к введению единого государственного экзамена по информатике на компьютерах "страна шла 10 лет". По его словам, форма контроля знаний должна совпадать с формой обучения. "Если ребенок в школе учился на бумаге, с бумажным учебником, с доской и мелом, то спрашивать о том, чему его научили, нужно в такой же форме", - уточнил он.