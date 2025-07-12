Запашный заявил, что артистам и политикам необходимо посещать Донбасс

Народный артист РФ призвал прекратить финансировать и начать наказывать деятелей, которые не поддерживают СВО

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Артистов и политиков, кто за три года так и не посетил Донбасс, нужно наказывать. Таким мнением с ТАСС поделился народный артист РФ генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный.

"Артистов и политиков, которые не ездили на Донбасс, надо оттаскивать от государственной кормушки. В форме грантов, в форме той или иной поддержки, финансирования, если это артисты, значит, убирать их с телевизионных каналов", - считает собеседник агентства.

По мнению Запашного, чтобы навести порядок внутри страны, в таких вопросах надо быть более принципиальными и жесткими. "В рекламе снимаются люди, которые не поддерживают СВО. У нас 90% людей, которые в телике сидят, не поддерживают СВО, а, точнее, игнорируют. И крупные компании их сильно финансируют. А государство все это фактически поощряет, просто с этим не борется. Здесь тоже надо проводить серьезные расследования, ставить серьезных, ответственных людей, настоящих патриотов", - отметил он.

Как выразился артист, надо начать "отделять мух от котлет". Так, если известная личность колеблется, отвечая на вопросы "Чей Крым?", "Почему вы не посещали Донбасс?" - ее нужно лишать любой поддержки. "И таких вопросов сейчас можно очень много задать. Почему не были на Донбассе? У нас и чиновники многие не были на Донбассе, и артисты многие не были на Донбассе за три года", - заключил гендиректор Большого московского цирка.

В пример артист привел актера Алексея Серебрякова. "Серебряков дает интервью, где говорит, что не любит нашу страну, живет в Канаде, воспитывает детей за границей а до сих пор в кино снимается играет главные роли. У меня не сходится. Я правда не понимаю, как такое может быть. И таких людей, к сожалению, у нас очень много", - отметил Запашный, добавив, что ни в одной рекламе он не видел заслуженного и народного артистов РФ Александра Маршала и Олега Газманова соответственно.