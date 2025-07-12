Гладков назвал честность самым лучшим качеством в опасных условиях

Губернатор Белгородской области отметил, что трусость, ложь и безответственность являются самыми негативными человеческими чертами в обстоятельствах войны

БЕЛГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Самое ценное человеческое качестве в опасных условиях - это честность, самые плохие - безответственность, трусость и обман, считает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Самое лучшее [качество], наверное, это честность. А самое плохое, конечно, когда нет ответственности, когда есть трусость и когда есть обман. Наверное, в нашей ситуации это вещи недопустимые. Но война убирает всю шелуху, сокращает дистанцию и обнажает все, все нервы наружу. У нас скорость принятия решения другая, поэтому сразу по глазам видишь, то есть оцениваешь не по словам, а по глазам. Глаза же никогда у человека не врут", - сказал он в интервью ТАСС.

Полный текст интервью будет опубликован после 15:00 мск.