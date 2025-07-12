ГД рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности для иноагентов

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, до 2025 года осужденных по уголовной статье за уклонение от исполнения обязанностей иноагента не было

МОСКВА, 12 июля. ТАСС/. Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект, которым предлагается отменить условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение года для наступления уголовной ответственности. Его хотят заменить однократным нарушением КоАП РФ. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в Telegram-канале.

"На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, направленного на усиление ответственности иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности", - отметил он.

По словам Володина, до 2025 года осужденных по уголовной статье за уклонение от исполнения обязанностей иноагента не было. "Все это говорит о необходимости ужесточения ответственности для тех, кто предал нашу страну. Повышения эффективности воспрепятствования их противоправной деятельности. Законопроектом предлагается отменить условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменив его однократным нарушением КоАП РФ", - написал Володин.

Володин напомнил, что в настоящее время уголовное наказание за уклонение от исполнения обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК РФ) назначается только в том случае, если им дважды в течение одного года совершены аналогичные административные правонарушения (ст. 19.34 КоАП РФ).

Он также привел данные Минюста, согласно которым более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности и ограничения. Они не представляют отчетность и не соблюдают рпвила маркировки своей продукции, распространяют и создают запрещенные материалы. Кроме того, число правонарушений иноагентов по ст. 19.34 КоАП за последние два года выросло на 40,9%. Их количество увеличилось с 489 в 2023 году до 689 в 2024 году, добавил Володин, приводя статистику Верховного Суда РФ.

"Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за пределами России, должны отвечать за свои действия по всей строгости", - завершил Володин.