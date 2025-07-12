В Красноярском крае сразу девять пар вступили в брак на этнофестивале

На мероприятии провели церемонию заключения брака, а также национальные свадебные обряды, сообщили в оргкомитете фестиваля

КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Сразу девять пар молодоженов вступили в брак на XXI Международном фестивале этнической музыки "Мир Сибири" (Музыка и ремесла Сибири) в Шушенском на юге Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете фестиваля.

"На XXI Международном фестивале этнической музыки и ремесел уникальное событие. Сразу девять влюбленных пар с разных уголков Красноярского края и из разных уголков страны сегодня создали девять новых семей", - сообщил собеседник агентства.

При этом была проведена не только официальная церемония заключения брака, но и были проведены национальные свадебные обряды (славянский, татарский, долганский).

Первый "Мир Сибири", до 2012 года носивший название "Саянское кольцо", прошел в 2003 году. Фестиваль включен в нацпроект "Культура". В 2024 году Гран-при конкурса получил Нерехтский рожечный хор из Костромской области. Фестиваль удостоился патроната ЮНЕСКО.

В 2025 году фестиваль проходит с 10 по 13 июля.

ТАСС - главный партнер фестиваля.