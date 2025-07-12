Гладков рассказал, что Путин всегда спрашивает про белгородцев

Губернатор Белгородской области отметил, что президент РФ получает максимально быстро доклад, особенно в трудные времена для региона

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин всегда задает вопрос о том, как защищают белгородцев и какая нужна помощь. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Конечно, Владимир Владимирович получает максимально быстро доклад от меня, прежде всего - когда в регионе особо сложный период. Зачастую он сам звонит, и я докладываю о ситуации, плюс очные встречи, где идет уже комплексный доклад о социально-экономическом развитии региона, о текущей ситуации, в первую очередь оперативной. И, конечно, главный вопрос, который он задает всегда, это как защищаем жителей Белгородской области, какая нужна помощь", - сказал он.

Гладков отметил, что все решения принимаются максимально быстро. "Все решения, которые принимаются, принимаются максимально оперативно. И уже в рамках действующего законодательства стараемся эту помощь довести до всех тех, кто в этом нуждается", - добавил он.

Гладков ранее подчеркивал роль президента Владимира Путина и правительства России в вопросах поддержки пострадавших от действий ВСУ в регионе. По его словам, только в 2024 году из федерального бюджета на помощь жителям и бизнесу Белгородской области поступило более 20 млрд рублей. Президентским указом в регионе введен режим, допускающий отселение жителей региона из опасных зон, усиленную охрану порядка и введение особого режима въезда на отдельные территории.

Полный текст интервью будет опубликован после 15:00 мск.