Собянин поздравил работников транспорта Москвы с профессиональным праздником

Мэр столицы отметил, что более 200 тыс. специалистов обеспечивают комфортные поездки для москвичей и гостей города

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников транспортного комплекса города с профессиональным праздником, отметив, что более 200 тыс. работников транспорта столицы обеспечивают комфортные, быстрые и безопасные поездки для миллионов москвичей и гостей города.

"Дорогие работники и ветераны транспортного комплекса Москвы, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Московский транспорт - это профессионализм. Ежедневно больше 200 тыс. специалистов обеспечивают комфортные, быстрые и безопасные поездки миллионов москвичей и гостей столицы", - написал мэр в Telegram-канале.

По словам мэра, в транспортной сфере столицы реализуются проекты мирового уровня. "Московский транспорт - это проекты мирового уровня. За последние 15 лет мы с вами сформировали новый рельсовый каркас столицы, кардинально обновили подвижной состав метро и наземного городского транспорта, запустили единственные в мире круглогодичные маршруты электросудов", - добавил Собянин.

Как отмечается, в столице создали цивилизованный рынок таксомоторных перевозок и самый крупный парк каршеринга, навели порядок с парковками, внедрили множество умных сервисов для пассажиров и в настоящее время идет работа над запуском беспилотного транспорта - трамвая и поезда.

По словам Собянина, московский транспорт является драйвером развития города. "Куда приходят метро и магистрали, там начинается новая жизнь. Яркие тому примеры - проекты БКЛ, МЦК, МЦД, МСД, которые дали мощный толчок обновлению многих городских территорий", - добавил он. Кроме того, в транспортной сфере столицы продолжат работать над повышением мобильности мегаполиса и ростом популярности городского транспорта.

"И, конечно, Московский транспорт - это любовь к родной столице. Спасибо вам, дорогие друзья, за добросовестный труд и огромный вклад в создание лучшего города Земли", - добавил он. Мэр также пожелал работникам транспортного комплекса Москвы крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе.