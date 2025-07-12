В РФ помогли оспорить кредитный договор, заключенный под влиянием мошенников

Злоумышленники ранее вынудили женщину перевести им все сбережения и оформить кредиты в двух крупных банках

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Юристы Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде помогли жительнице Новосибирской области избежать выплаты кредита на сумму свыше 630 тыс. рублей, который мошенники убедили ее оформить, представившись сотрудниками Центробанка и правоохранительных органов. Об этом сообщили ТАСС в Центре.

В январе 2025 года женщина обратилась в Центр, получив иск от банка о взыскании задолженности по кредиту. Ранее злоумышленники вынудили ее перевести им все сбережения и оформить кредиты в двух крупных банках, убеждая, что она участвует в операции правоохранительных органов, и это необходимо для "защиты средств" и "поимки преступников". По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, женщина была признана потерпевшей.

"Когда банк подал в суд иск о взыскании задолженности, юристы Центра направили встречный иск, требуя признать кредитный договор недействительным. В суде они доказали, что женщина находилась под влиянием, не осознавала последствий своих действий, а денежные средства банка фактически были получены не ею, а мошенниками. 27 июня 2025 года суд удовлетворил требования женщины, признав кредитный договор недействительным и освободив ее от обязательств перед банком", - рассказали в Центре.

В настоящее время юристы Центра продолжают оспаривать второй кредитный договор. "Особая сложность данного судебного процесса заключалась в том, что пострадавшая самостоятельно выполняла все действия по заключению договора и переводу денежных средств на "безопасные счета", однако юристы смогли убедить суд в том, что человек являлся лишь инструментом в руках преступников, которые завладели деньгами банка", - добавили представители Центра.

Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде был создан по инициативе Роскомнадзора на базе федерального государственного унитарного предприятия "Главный радиочастотный центр" в сентябре 2021 года. Это социально ориентированный проект, основная цель которого - обеспечить бесплатную юридическую защиту людям, пострадавшим от незаконного использования персональных данных.