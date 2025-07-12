Москвичей в жару призвали отказаться от сладкой газировки, кофе и алкоголя

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников отметил, что употреблять нужно теплую воду

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Жителям столицы во время продолжающейся экстремальной жары следует добавить в рацион больше овощей, фруктов и ягод. А от сладкой газировки, кофе и алкоголя лучше отказаться, рассказал ТАСС главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

"Обязательно пейте много воды - простой, но не холодной, чтобы не провоцировать спазм сосудов. А вот от сладких газированных напитков, кофе и алкоголя стоит отказаться. Вообще в такое время нужно максимально помогать своему организму - добавьте в рацион больше легкой пищи, нежирных сортов птицы, мяса и рыбы, овощей, фруктов и ягод, ограничьте жирное, жареное, соленое и сладкое", - сказал Тяжельников.

Он пояснил, что употреблять нужно простую воду, при этом она не должна быть холодной, так как при резком перепаде температуры может возникнуть спазм сосудов, который приведет к головной боли. По этой же причине не рекомендуется есть холодное мороженое.

В жару жителям также не следует пренебрегать головными уборами. Кепки, платки, панамы и шляпы нужно носить не только детям, солнечный и тепловой удары не менее опасны для взрослых. "Хорошо, если ваша одежда будет светлых тонов и из дышащих натуральных тканей", - добавил он.

Тяжельников сказал, что жаркая погода может негативно сказываться на настроении, а также провоцировать бессонницу. "Если в жару вы почувствовали себя не хорошо, то первое, что вам нужно сделать - выпить обычной воды, уйти в прохладное место и, по возможности, сделать компресс на лоб. В дни, когда термометр за окном показывает температуру выше 30 градусов, старайтесь избегать интенсивных физических нагрузок, а также не находится на солнце в часы его максимальной активности - после 11:00 и до 16:00", - подчеркнул он.