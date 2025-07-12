В "Артеке" показали поздравление от министра просвещения Кравцова

Фотография висит в галерее поздравлений и пожеланий детскому центру

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Снимок, на котором министр просвещения РФ Сергей Кравцов оставил поздравительную надпись, показали в Международном детском центре "Артек".

Ранее в сети появилось фото якобы поздравления Кравцова лагерю "Артек" со 100-летием с пропущенной буквой "д" в слове "праздником". Сам министр просвещения позднее в разговоре с ТАСС назвал это шуткой, созданной в фоторедакторе.

"С праздником, дорогой Артек, с юбилеем", - значится на оригинале снимка, подписанного Кравцовым.

Фотография висит в галерее поздравлений и пожеланий "Артеку", оставленных известными людьми рядом со снимком, подписанным вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали 10,8 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отметил столетие, на праздновании присутствовал, в том числе, и Кравцов.