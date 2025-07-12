В Иркутской области для тушения пожаров применят самолет для вызова осадков

В регионе действует 16 лесных возгораний

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон", вызывающий искусственные осадки, задействуют для тушения лесных пожаров в Иркутской области, где ожидаются высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"В связи со сложной лесопожарной обстановкой в Иркутской области для тушения пожаров будет задействован самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон" Авиалесоохраны, вызывающий искусственные осадки. При наличии ресурсной облачности, работы планируется начать уже в это воскресенье", - сообщил он.

В данный момент в регионе действует 16 лесных пожаров на общей площади 96,04 га. В их тушении задействованы 294 сотрудника лесопожарных формирований и 40 единиц наземной техники.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12-18 июля по области ожидаются высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности. Температура воздуха местами поднимется выше 30 градусов. Ранее сообщалось, что в регионе введен запрет на посещение лесов в связи с жарой и повышением классов пожарной опасности.