Кабмин выделил 1 млрд рублей на инфраструктуру «Композитной долины» в Туле

С помощью направленных средств, в частности, закупят не менее 50 единиц оборудования для научно-лабораторных корпусов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Правительство России направит 1 млрд рублей из резервного фонда на реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Композитная долина" в Тульской области. Распоряжение об этом подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

"С помощью выделенных средств будут выполнены необходимые работы и закуплено не менее 50 единиц оборудования для научно-лабораторных корпусов", - говорится в сообщении кабмина. Как отмечается, данный центр станет площадкой, которая объединит студентов, ученых и представителей бизнеса, что поможет создать новые научно-технологические программы и привлечь инвестиции для реализации инновационных проектов.

"Композитная долина" создается по поручению президента РФ Владимира Путина на базе Тульского государственного университета в рамках федерального проекта "Развитие производства композитных материалов и изделий из них", входящего в национальный проект по обеспечению технологического лидерства "Новые материалы и химия".

Основными направлениями деятельности центра будут выступать многофункциональные материалы, химические компоненты и технологии их производства, моделирование, конструирование и производство изделий из композиционных материалов, новые эколого-ориентированные технологии закрытого цикла для малотоннажных химических производств, каталитические материалы и технологии производства химической продукции для аграрной и нефтехимической отраслей.

"В результате в регионе появится самая современная база для разработки, внедрения и малотоннажного выпуска многофункциональных веществ и компонентов, а также для моделирования передового ассортимента изделий из композиционных материалов, которые позволят найти решение целого ряда сложных конструкторских задач", - отмечал Мишустин на заседании правительства 10 июля.

Закон об ИНТЦ был принят в России в 2017 году. Они создаются для организации трансфера научных компетенций вузов в коммерческий оборот, вовлечения студентов и научных сотрудников в разработку технологий, востребованных на рынке, а кроме того, для помощи технологическим компаниям и стартапам. На их территории действует особый правовой режим для проведения научных исследований и внедрения инновационных решений, вплоть до производства конкретной продукции. В ближайшие годы в стране должна быть создана целая сеть таких центров. Они станут частью единой инновационной экосистемы, которая позволит приблизить разработки ученых к реальным запросам экономики и стимулировать развитие технологий.