Чайка поздравил Андрея Кондрашова и центр "ТАСС Кавказ" с годовщиной открытия

Полномочный представитель президента РФ в СКФО отметил особый вклад Регионального информационного центра в формирование имиджа округа

ПЯТИГОРСК, 12 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка поздравил генерального директора Информационного агентства России ТАСС Андрея Кондрашова и Региональный информационный центр "ТАСС Кавказ" с годовщиной открытия и отметил вклад пресс-центра в формирование позитивного имиджа региона.

"Поздравляю вас и коллектив агентства с годовщиной со дня открытия Регионального информационного центра "ТАСС Кавказ"! С первых дней существования пресс-центр зарекомендовал себя как надежный источник оперативной, достоверной и объективной информации о событиях, происходящих в округе. Особую значимость имеет вклад коллектива "ТАСС Кавказ" в освещение ключевых проектов и инициатив, направленных на повышение качества жизни людей, развитие предпринимательства, туризма и культуры. Эта работа помогает не только сохранять историческое и культурное наследие регионов, но и формировать позитивный имидж Северного Кавказа как территории стабильности, возможностей и перспектив", - отметил Чайка.

Региональный информационный центр "ТАСС Кавказ" был открыт 12 июля 2024 года, за год работы провел порядка 180 мероприятий, аудитория Telegram-канала "ТАСС Кавказ" насчитывает более 5,3 тыс. подписчиков, а общий охват публикаций превысил 12,8 млн.