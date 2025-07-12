Жара в центре Москвы достигла утром почти 31 градуса

Синоптики ожидают 12 июля в столице до плюс 33-35 градусов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Жара в Москве с утра уже сумела окрепнуть почти до 31 градуса. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В 09:00 мск метеостанция, расположенная возле гостиницы "Балчуг", что в самом центре города, зафиксировала плюс 30,8 градуса", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в то же время на главной столичной метеостанции, находящейся на ВДНХ, столбики термометров поднялись до 28,6 градусов выше нуля.

Сегодня в течение дня синоптики ожидают в мегаполисе до плюс 33-35 градусов, по области - от 30 до 35 градусов выше нуля. Ветер при этом ожидается юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Однако метеорологи предупреждают, что не исключены местами также кратковременный дождь, гроза, град, а скорость ветра в порывах при грозе может достигать 15-20 м/с.

В Гидрометцентре напомнили, что за минувшие сутки максимальная температура воздуха была зафиксирована на метеостанции "Балчуг" - плюс 35,8 градуса. А минимальную температуру минувшей ночи синоптики отметили в подмосковном поселке Черусти, - плюс 15,8 градуса.