Пушилин: в ДНР ситуация с водой осложняется

Из-за жары начали пересыхать водоемы, отметил глава республики

ДОНЕЦК, 12 июля. /ТАСС/. Погодные условия негативно влияют на ситуацию с водой в ДНР, из-за жары начали пересыхать водоемы. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин на видео в своем Telegram-канале.

"Нам еще сложнее из-за погодных условий, и погодные условия вносят свои коррективы. Сейчас мы видим, что пересыхают и водоемы, мы видим, что идет борьба с авариями. В пике количество аварий доходит до 2 тыс. в неделю. Сейчас чуть меньше благодаря тому, что были определенные решения предприняты, но их недостаточно. И мы сейчас сконцентрируем свое внимание", - сказал Пушилин.

Он отметил, что для стабилизации ситуации предпринят несколько мер, показавших свою эффективность.

Проблему водоснабжения республики Пушилин поднимал в ходе доклада президенту России Владимиру Путину 10 февраля. Глава ДНР заявлял, что регион получает из всех существующих источников в совокупности только половину необходимого количества воды. По его словам, причина - водная блокада республики со стороны Киева, нарушившего работу канала Северский Донец - Донбасс, который являлся основным источником снабжения региона. Серьезные перебои начались в первые месяцы 2022 года. Для решения проблемы построен водовод Дон - Донбасс, а также нескольког более мелких трубопроводов. В ряде городов, включая крупнейшие по численности населения - Донецк, Макеевку и Мариуполь, введена подача воды по графику. В шахтерской столице она подается раз в два дня.