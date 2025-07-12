В ГД предложили авиакомпании "Россия" показывать пассажирам фильм о Жириновском

По словам главы комитета Госдумы Ярослава Нилова, на всех бортах "Аэрофлота", оснащенных мультимедийной системой, можно посмотреть документальный фильм о Жириновском, а на самолетах дочерней "России" - нет

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил руководству дочки "Аэрофлота" - авиакомпании "Россия" обеспечить пассажиров авиаперевозчика возможностью смотреть докфильмы об основателе ЛДПР Владимире Жириновском.

По словам Нилова, на всех бортах "Аэрофлота", оснащенных мультимедийной системой, можно посмотреть документальный фильм о Жириновском, а на самолетах дочерней "России" - нет. Депутат направил письмо на имя гендиректора "России" Яна Бургу с просьбой рассмотреть возможность включения фильма о политике в мультимедийную систему авиакомпании. Текст письма Нилов опубликовал в своем телеграм-канале.

"Учитывая роль и заслуги основателя ЛДПР в становлении современной России, а также грядущий юбилей политика, прошу Вас дать поручение вслед компанией "Аэрофлот" рассмотреть возможность включения документальных фильмов о Владимире Жириновском в раздел документального кино мультимедийной системы АО "Авиакомпания "Россия", - написал он.

Как отметил Нилов, в рамках увековечивания памяти Жириновского уже выпущена почтовая марка, названы ряд улиц и объектов по всей стране, присвоено имя круизному лайнеру в Астрахани и одному из бортов авиакомпании "Аэрофлот".