В Москве ожидается гроза с сильным дождем и ветром

Специалисты комплекса городского хозяйства столичной мэрии призвали москвичей и гостей столицы быть внимательными на улице в непогоду

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Власти столицы ожидают грозу с сильным дождем и ветром во второй половине дня, ориентировочно после 14:00 мск. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столичной мэрии.

"По прогнозам синоптиков, сегодня примерно с 14:00 мск и до конца дня в столице ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град, во время грозы усиление ветра с порывами до 15-20 м/с", - отмечают в комплексе. В связи с неблагоприятными погодными условиями специалисты комплекса через свой официальный Telegram-канал также призвали москвичей и гостей столицы быть внимательными на улице в непогоду и, в частности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее в своем прогнозе на текущие сутки синоптики Гидрометцентра РФ также сообщали о прогнозируемых местами кратковременном дожде, грозе, граде. По их данным, в течение дня температура воздуха в столице может подняться до плюс 33-35 градусов, по области столбики термометров должны показать от плюс 30 до плюс 35 градусов. Ветер ожидается юго-восточный 5-10 м/с, при грозе скорость порывов может достигать 15-20 м/с.

По последним данным синоптиков, в настоящее время в городе температура воздуха уже поднялась выше 30-градусной отметки. Так, на главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, фиксируется плюс 28,6 градуса, в центре мегаполиса - на метеостанции у гостиницы "Балчуг" столбики термометров поднялись до 30,8 градуса выше нуля.