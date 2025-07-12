Региональный информцентр "ТАСС Кавказ" за год провел около 180 мероприятий

Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов назвал центр площадкой, которая не только освещает события, но и создает их

ПЯТИГОРСК, 12 июля. /ТАСС/. Около 180 мероприятий провел Региональный информационный центр (РИЦ) "ТАСС Кавказ" в Пятигорске в первый год своей работы. Об этом сообщил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

"Ровно год назад в жизни ТАСС произошло знаковое событие: впервые за десять лет мы открыли новый Региональный информационный центр. <...> Так, с первых дней "ТАСС Кавказ" стал площадкой, которая не только освещает события, но и создает их. За год РИЦ провел порядка 180 мероприятий, в том числе с руководителями субъектов СКФО", - сказал он, поздравляя коллектив информационного центра.

РИЦ был открыт 12 июля 2024 года. В торжественном мероприятии приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

В числе спикеров пресс-конференций информцентра - губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Среди других заметных событий - пресс-конференции по развитию Движения первых и общества "Знание", в которых приняли участие представители сразу всех семи субъектов СКФО.

Кондрашов отметил, что "ТАСС Кавказ" в Пятигорске стал площадкой, призванной максимально плотно включить регион в единую информационную повестку страны. "И сегодня, оценивая итоги года, можно с уверенностью сказать: "У нас это получается", - добавил генеральный директор ТАСС.