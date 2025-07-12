"Реестр ЗАГС": в России растет процент женщин, рожающих первых детей

Процент вторых - сокращается, отмечается в информационно-аналитическом портале

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Процент россиянок, рожающих первых детей, растет, вторых - сокращается, а третьих и более за последние пять лет практически не меняется, следует из проведенного ТАСС анализа данных, размещенных на информационно-аналитическом портале "Реестр ЗАГС".

Так, процент женщин, родивших первых детей, в 2021 году составлял 36%, 2022 - 37%, 2023 и 2024 годах - 39%, а в этому году - 40%.

Второго ребенка в 2021 году готовы были родить 36% матерей, третьего - 19%, четвертого и более - 10%. В 2022 году процент женщин, родивших второго ребенка, составлял 33%, третьего - 19%, четвертого и более - 10%. В 2023 году родить второго ребенка готовы были 32%, третьего - 19%, четвертого и более - 10%. В 2024 процент женщин, родивших второго ребенка, составлял 32%, третьего - 18%, четвертого и более - 11%. А в этом году наблюдается такая же тенденция, как и в 2024.