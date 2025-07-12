Кабмин выделил более 480 млн рублей на работу комплекса галереи в Севастополе

С помощью выделенных средств, в частности, будут приобретать произведения искусства и создавать экспозиций

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило из федерального бюджета более 480 млн рублей финансирования на обеспечение работы нового музейного комплекса Российской государственной художественной галереи в Севастополе в 2025 году. Распоряжение об этом подписано.

"С помощью выделенных средств будет обеспечено финансирование деятельности музейного комплекса в 2025 году. Речь идет о расходах, в том числе связанных с приобретением произведений искусства и созданием экспозиций", - говорится в сообщении.

Как отмечается, музейный комплекс Российской государственной художественной галереи в Севастополе создается по поручению президента России Владимира Путина.

Открытие нового арт-пространства будет проходить поэтапно, до конца 2025 года планируется открытие его первой очереди, включающей центр образования и творчества, центр цифрового искусства и первую экспозицию, посвященную истории Севастополя. Открытие второй очереди - постоянно действующей картинной галереи - запланировано в первом полугодии 2026 года.

Как отмечается, музейный комплекс станет частью культурного кластера в Севастополе вместе с Академией хореографии и Театром оперы и балета. Подобные крупные музейные и театрально-образовательные комплексы, объединяющие театры, музеи, концертные залы и творческие вузы, также создаются во Владивостоке, Калининграде и Кемерове в рамках масштабного проекта, запущенного по поручению президента.