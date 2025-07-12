Мишустин поздравил коллектив "Станкина" с 95-летием

Премьер также отметил вклад университета в развитие отечественного машиностроения

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Московского государственного технологического университета "Станкин" с 95-летием со дня образования и отметил вклад университета в развитие отечественного машиностроения. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"За почти вековую историю он прошел большой путь, став одним из ведущих технических вузов России. И все эти годы вносит неоценимый вклад в развитие отечественного машиностроения, автоматизации, информационных технологий, подготовку высококвалифицированных инженерных кадров", - отметил Мишустин.

"Станкин" является современным образовательным, научно-исследовательским центром, где инновации сочетаются с фундаментальными знаниями. Кроме того, университет по праву гордится славными традициями, научными школами, передовыми разработками и тысячами талантливых выпускников, которые успешно реализуют себя в различных отраслях промышленности, науке и бизнесе, отметил премьер-министр.

Мишустин также добавил, что за всеми достижениями стоит самоотверженный труд нескольких поколений преподавателей университета, многие из которых являются признанными экспертами в своих областях. По его словам, благодаря профессионализму преподавателей и их безграничной преданности делу студенты приобретают большой научный и практический опыт, учатся мыслить нестандартно, находить решения самых сложных технических задач.

"Уверен, что "Станкин" и дальше будет оставаться лидером инженерного образования, кузницей кадров для высокотехнологичных отраслей. Желаю профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам и студентам университета успехов, новых открытий и благополучия", - отметил Мишустин.

12 июля 1930 г. вышел приказ президиума Высшего совета народного хозяйства СССР об образовании в Москве станкоинструментального института с целью подготовки специалистов в области станкостроения. Новый вуз был создан на базе станкостроительного факультета Государственного электромашиностроительного института им. Я. Ф. Каган-Шабшая (ГЭМИКШ). В настоящее время МГТУ "Станкин" является федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования (ФГАОУ ВО), находится в ведении Министерства науки и высшего образования РФ.