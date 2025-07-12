Лавров в Вонсане возложил венок к монументу советским воинам

В Вонсане находится монумент советским войнам, которых перезахоронили в 1985 году

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Делегация министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ходе визита в Вонсан возложила венок к монументу советским войнам. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"В Вонсане находится монумент советским войнам, которых перезахоронили здесь в 1985 году. За памятником с любовью ухаживают, - говорится в записи. - Российская делегация возложила венок, почтила память минутой молчания".

"Кто бы мог подумать, что наше боевое братство проявится уже в 21 веке - сегодня КНДР помогает нам бороться с нацизмом", - отметила дипломат.