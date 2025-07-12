В Москве отреставрируют усадьбу Грачевка в Ховрино

Проект реставрации планируется разработать в 2025 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Главная достопримечательность района Ховрино в Москве - усадьба Грачевка будет отреставрирована, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

"Территория Ховрина вошла в состав Москвы больше 60 лет назад. Участок находился в собственности города, а усадьба - Московской области. Теперь она полностью перешла столице, и в этом году мы планируем приступить к разработке проекта реставрации", - написал мэр.

Как отмечается, Лев Кекушев в конце XIX века по заказу купца Митрофана Грачева построил главный дом, двухэтажный северный служебный корпус, каретный сарай и конюшню в стиле французского ренессанса.

Главный дом усадьбы напоминает застывшую морскую волну и богато украшен кариатидами, вазонами, лепниной и фирменным знаком архитектора - львами на мраморной лестнице. В интерьерах сохранились камины с мраморными порталами и зеркалами, бронзовые люстры и настенные бра. В прошлом Грачевка была популярным местом отдыха творческих людей. В ней гостили писатели Алексей Толстой и Владимир Гиляровский, композиторы Петр Чайковский и Александр Скрябин, поэт Валерий Брюсов и художник Кирилл Лемох.