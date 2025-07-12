Эксперт предложила платить за рождение второго ребенка больше, чем за первого

Процент россиянок, рожающих третьих и более за последние пять лет практически не меняется, следует данных информационно-аналитического портала "Реестр ЗАГС"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Рождение второго и последующих детей необходимо поддерживать с помощью перераспределения наибольшей части материнского капитала на второго ребенка. Это позволит решить задачу по улучшению ситуацию с демографией в стране, заявила ТАСС научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Мария Гирич.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что покупаемое семьями в ипотеку или с маткапиталом жилье не дает им перспективу завести еще детей, правительство думает, как модернизировать семейную ипотеку.

"Отвечая на вопрос, какие альтернативы: возможно, стоит перенести расходы на программу материнского капитала со стимулирования рождения первого ребенка, на стимулирование рождения второго ребенка", - сказала эксперт.

Она отметила, что сегодня материнский капитал получают семьи, которые заводят уже первого ребенка, и если на первого ребенка выдается почти 700 тыс. рублей, то на второго всего 220 тыс. рублей. "При этом важно понимать, что рождаемость действительно стимулируется с рождения второго ребенка, а не первого. Решение о рождении 1-го ребенка принимается чаще всего без учета какой-либо государственной поддержки, независимо от экономических аспектов. А рождение второго и последующих детей часто сопряжено с финансовыми возможностями семьи. Поэтому материнский капитал может иметь характер "экономического" аргумента при принятии решения. Важно поддерживать рождение второго и следующих детей. Это можно сделать, перераспределив наибольшую часть материнского капитала на второго ребенка", - пояснила Гирич.

По ее словам, это подтверждает и ряд исследований. "Например, ранее эксперты РЭШ (Центр демографических исследований Российской экономической школы - прим. ТАСС) выявили, что материнский капитал эффективно работает на рождение 2-го и 3-го ребенка: с 2007 года (с момента внедрения материнского капитала) до 2017 года доля рождений 2-х и 3-х детей выросла в 2 раза. Причем рождаемость стала активно расти летом 2007 года - через 9 месяцев после объявления о внедрении федеральной программы материнского капитала (скачок рождаемости - 10%). При этом изначально (до 2020 года) программа материнского капитала была рассчитана на 2-го и последующих детей, а не на первенца. И в этот момент она показала эффективность", - подчеркнула собеседница агентства.

Процент россиянок, рожающих первых детей, растет, вторых - сокращается, а третьих и более за последние пять лет практически не меняется, следует из проведенного ТАСС анализа данных, размещенных на информационно-аналитическом портале "Реестр ЗАГС". Так, процент женщин, родивших первых детей, в 2021 году составлял 36%, 2022 - 37%, 2023 и 2024 годах - 39%, а в этому году - 40%.

Мотиватор для рождения

"По исследованиям ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития - прим. ТАСС), материнский капитал и любые его формы, включая налоговый вычет, беби-бонусы и прочие выплаты, стимулируют рождаемость. Например, пособие на новорожденных детей, введенное в Квебеке (Канада) в 1988 году, предусматривало единовременную выплату в размере 500 канадских долларов при рождении 1-го и 2-го ребенка и 8 ежеквартальных выплат в размере 375 канадских долларов при рождении 3-го ребенка и последующих детей. В последующие годы эти суммы индексировались, однако в 1997 году программа была прекращена. Исследователи подсчитали, что рождаемость за этот период увеличилась в целом на 12% (Миллиган, 2005 год). Однако программа была дорогостоящей: обошлась в 1,4 млрд канадских долларов за 8 лет, с учетом сегодняшних цен - 25 000 канадских долларов на каждого родившегося ребенка", - рассказала Гирич.

Она отметила, что аналогичная программа в Австралии за 10 лет привела к увеличению коэффициента рождаемости примерно на 3,2%. "При этом в исследовании ООН отмечается, что политика материнского капитала в России оказала в том числе и негативное влияние - увеличилась рождаемость прежде всего в бедных, малообразованных семьях, хотя материнский капитал может действительно стимулировать рождаемость, особенно если предоставляется на 2-го и последующих детей, что косвенно может стимулировать рождение 1-го ребенка", - заключила эксперт.