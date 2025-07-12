Мишустин поздравил директора музея "Поленово" с юбилеем

Премьер-министр отметил вклад Натальи Поленовой в развитие учреждения

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил директора Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова заслуженного работника культуры России Наталью Поленову с 50-летием, отметив ее вклад в развитие учреждения.

"Под вашим руководством этот культурный центр активно развивается. Здесь ведется научная и исследовательская деятельность. Интерьеры старинной усадьбы, знаменитые исторические памятники и ценные экспонаты обретают вторую жизнь, бережно сохраняются парки, ландшафты", - говорится в поздравительной телеграмме премьер-министра, опубликованной на сайте кабмина.

Мишустин подчеркнул, что Поленова посвятила себя музейному делу и многие годы возглавляет знаменитый мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник. Премьер-министр пожелал ей успехов, новых проектов, здоровья и благополучия.

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник "Поленово" расположен в Заокском районе Тульской области. Музей был основан 15 октября 1892 года академиком живописи, первым народным художником России Василием Поленовым (1844-1927), комплекс включает в себя 17 мемориальных зданий и усадебный парк, посаженный самим художником.