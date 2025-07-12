В Кузбассе международный шахтерский Сабантуй собрал более 15 тыс. человек

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк отметил, что мероприятие символизирует дружбу народов, уважение к традициям и гордость за труд на благо России

КЕМЕРОВО, 12 июля. /ТАСС/. Международный шахтерский Сабантуй прошел в пятый раз в Кемеровской области, его участниками стали свыше 15 тыс. человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Илья Середюк.

"Международный шахтерский Сабантуй - это море улыбок, яркие костюмы, вкусные угощения, задорные песни. Он символизирует дружбу народов, уважение к традициям и гордость за труд на благо своей страны. Напоминает о ценностях, которые близки каждому из нас: любовь к родной земле, преемственность поколений, единство и сплоченность. В эту удивительную атмосферу сегодня окунулись более 15 тысяч гостей и жителей Кузбасса. Прокопьевск стал столицей Сабантуя уже второй год подряд. Это не случайно - именно здесь живет одна из самых представительных татаро-башкирских общин региона", - написал он.

Также в фестивале приняли участие более 2 тыс. делегатов со всех муниципалитетов Кузбасса, а также из Алтая, Татарстана, Донецкой и Луганской народных республик, Пермского края, Новосибирской, Томской, Омской областей и Алтайского края. На площадках была организована работа национальных подворий татар, телеутов, шорцев, чувашей, мордвы, удмуртов, русских, а также локация молодежного направления Ассамблеи народов Кузбасса.

Для популяризации народных головных уборов и традиций ручной вышивки впервые в рамках шахтерского Сабантуя прошли "Фестиваль тюбетейки и калфака", а также "Фестиваль косоворотки". Они проводятся с целью популяризации народных головных уборов и традиций ручной вышивки. Кроме этого, зрители могли посмотреть на бои в стиле корэш, конное шоу "Конкур", ярмарку мастеров, а также попробовать шахтерский кулеш.