В Молдавии умер последний ветеран, прошедший от Москвы до Берлина

Ему было 103 года

КИШИНЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Филандин, который был последним в Молдавии фронтовиком, прошедшим от Москвы до Берлина, умер на 104-м году жизни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.

"Владимир Филандин - последний в нашей стране ветеран, начавший свой боевой путь в 1941 году. Он последний, кто пешком, в сапогах, через окопы, траншеи и медсанбаты прошел от Москвы до Берлина", - написал Петрович. Он напомнил, что уроженец Омской области Филандин участвовал в штурме Берлина, был удостоен двух орденов Красной Звезды. В 2017 году ветеран был удостоен высшей государственной награды в Молдавии - Ордена Республики.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 стали Героями Советского Союза. Война затронула в Молдавии почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно 9 мая на улицы городов республики выходят десятки тысяч людей, колонну Марша памяти традиционно возглавляют бывшие президенты Владимир Воронин и Игорь Додон, депутаты парламента, политики и общественники. С портретами своих родных и цветами они идут к мемориалам воинской славы и могилам солдат.