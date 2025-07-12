На Украине произошел очередной сбой в приложении для военнообязанных

Издание "Украина сейчас" рекомендует мужчинам брать с собой бумажные документы, "чтобы избежать проблем"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Масштабный сбой в четвертый раз за последние три недели зафиксирован в украинском приложении "Резерв+" для обновления данных военнообязанных и оформления отсрочки от мобилизации. Об этом сообщило издание "Украина сейчас".

Издание рекомендует мужчинам брать с собой бумажные документы, "чтобы избежать проблем". Причины сбоя не называются.

Приложение "Резерв+" было запущено в мае прошлого года, оно позволяет гражданам в электронной форме обновлять военно-учетные данные, не являясь лично в военкомат.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. На фоне проблем с комплектованием армии 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон об ужесточении правил мобилизации.