Приставы начали взыскивать 4,5 тыс. рублей штрафа с Дзюбы

Штраф футболисту выписали за нарушения ПДД

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Судебные приставы начали взыскивать 4,5 тыс. рублей штрафа за нарушения ПДД с футболиста Артема Дзюбы. Это следует из банка исполнительных производств.

"Дзюба Артем Сергеевич. Акт по делу об административном правонарушении от 09.07.2025. <...> Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности: штраф <...> 4 500 рублей", - сказано в банке.

Ранее в Telegram-канале SHOT сообщалось, что в апреле Дзюба на своем Mercedes-Benz неправильно припарковался, штраф не оплатил. Всего у футболиста 12 неоплаченных нарушений почти на 20 тысяч рублей.