В Казахстане из-за азартных игр уволили 16 чиновников

Как подчеркивает Генпрокуратура, с 9 сентября 2024 года участие государственных служащих в азартных играх, в том числе онлайн, отнесено к нарушениям антикоррупционных ограничений

АСТАНА, 12 июля. /ТАСС/. В Уральске 16 чиновников были уволены из-за азартных игр. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана.

"Установлены факты участия [в азартных играх] отдельных должностных лиц акимата города Уральска, управлений государственных доходов и полиции в азартных играх через букмекерские конторы. <...> к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, из них 16 освобождены от занимаемых должностей", - отмечается в публикации ведомства.

Как подчеркивает Генпрокуратура, с 9 сентября 2024 года участие государственных служащих в азартных играх, в том числе онлайн, отнесено к нарушениям антикоррупционных ограничений.