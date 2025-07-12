В Москве продолжают бесплатно раздавать воду пассажирам транспорта

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов призвал москвичей избегать прямых солнечных лучей и выбирать затененные участки для прогулок

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) продолжают бесплатно раздавать бутылки с водой пассажирам столичного транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В столице уже несколько дней сохраняется жаркая погода. Мы заботимся о пассажирах и по задаче мэра Москвы Сергея Собянина раздаем бесплатную питьевую воду на объектах Московского транспорта. Призываем москвичей избегать прямых солнечных лучей и выбирать затененные участки для прогулок", - добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Кроме того, Ликсутов напомнил, что инспекторы ЦОМП пятый день подряд раздают бутылки с водой. С 12:00 мск их можно получить на станциях метро: "Багратионовская", "Выхино", "Измайловская", "Кунцевская", "Кутузовская", "Пионерская", "Филевский парк", "Фили", "Студенческая", добавили в дептрансе. Как отмечается, с 12:00 мск получить воду можно на станциях МЦК "Владыкино", "Измайлово", "Локомотив", "Окружная". Пассажирам также предлагают бутилированную воду и на автовокзалах: "Красногвардейский", "Саларьево", "Северные ворота", "Центральный" и "Южные ворота". Бутылки с водой также подготовили для пассажиров поездов дальнего следования на Ленинградском вокзале.

Сотрудники ЦППК раздавали воду с 09:00 до 11:00 мск и продолжат с 14:00 до 17:00 мск на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Савеловском, Павелецком и Ярославском вокзалах, а также станции Мытищи. Сотрудники Московско-Тверской пригородной пассажирской компании с 14:00 мск предлагают пассажирам воду в пригородной зоне Ленинградского вокзала, а также на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково. Бутылки с водой могут взять пассажиры "Аэроэкспресса" в экспресс-автобусах. Также бутилированную воду раздают на всех причалах регулярного речного электротранспорта, а также на двух прогулочных маршрутах: "Киевский" и "Китай-город".

"Мы следим за температурой воздуха и при необходимости будем обновлять список станций, на которых раздаем воду. Опубликуем его в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно", - добавили в департаменте.