В Херсонской области запустят "Школу диабета" для детей и их родителей

К работе учреждения планируют привлечь специалистов из других регионов, отметил губернатор области Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 12 июля. /ТАСС/. Дистанционную программу "Школа диабета" для детей, страдающих этим заболеванием, и их родителей запустят в Херсонской области. В регионе также решат проблемы с обеспечением детей инсулином, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, с просьбами о помощи к нему регулярно обращаются родители детей с сахарным диабетом. Для решения проблемы замгубернатора Татьяна Кузьмич встретилась с замминистра регионального Минздрава и руководителем территориального фонда ОМС.

"Обсудили конкретные шаги. Во-первых, наведем порядок с обеспечением инсулином - чтобы не было задержек и лишней бюрократии. Во-вторых, запустим "Школу диабета" - дистанционную программу для детей с сахарным диабетом и их родителей. Это серия занятий, где простым языком объясняют, как жить с заболеванием, контролировать состояние и избегать осложнений", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он отметил, что к работе школы планируют привлечь специалистов из других регионов, имеющих успешный опыт такой поддержки.

Каждого стоящего на учете херсонского ребенка осмотрит лечащий врач, предусмотрят и консультации эндокринологов, подчеркнул Сальдо. Губернатор также заявил, что готовится открытие профильных коек в Чаплинской больнице.