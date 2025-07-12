В Москве стартовал открытый кастинг конкурса "Мисс Россия"

В частности, по условиям кастинга девушка должна быть не замужем и без детей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Открытый кастинг национального конкурса красоты "Мисс Россия" проходит в Москве в ТРЦ "Ривьера". Участие в нем приняли россиянки в возрасте от 18 до 23 лет, передает корреспондент ТАСС

Согласно условиям кастинга, девушка должна быть не замужем и без детей. Помимо этого, у девушки не должно быть татуировок, вредных привычек, эротических фото- и видеосъемок, также требуется отсутствие юридической ответственности перед государственными органами.

В рамках отбора все девушки примут участие в профессиональной съемке модельных снэпов, получат советы от бьюти-экспертов, а также пообщаются с командой конкурса.

О конкурсе

"Мисс Россия" - ежегодный российский конкурс красоты, впервые он прошел в Париже в 1927 году. Изначально в нем участвовали только русские эмигрантки.

В Советском Союзе конкурс был возрожден в 1989 году под названием "Мисс СССР". С этого момента он ежегодно проходит в Москве. С 2016 года конкурс патронирует Министерство культуры РФ.

Победительница конкурса получает право представлять Россию на международном конкурсе "Мисс Вселенная". В 2024 году титул "Мисс Россия" завоевала Валентина Алексеева, которая вошла в число 12 лучших участниц на "Мисс Вселенная".