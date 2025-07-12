Школьники Москвы нашли останки пяти бойцов Красной армии

Также подростки обнаружили солдатский медальон, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Столичные школьники провели поисковую экспедицию в местах боев Великой Отечественной войны и нашли останки пяти бойцов и солдатский медальон. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

"12 учеников из школы №1788 отправились на границу с Калужской областью - в деревню Кузовлево. В 1941-м здесь находилась линия обороны Москвы и велись ожесточенные бои. Ребята обнаружили останки пяти бойцов и солдатский медальон. В результате экспертизы удалось установить имя рядового, пропавшего без вести, - Синицына Александра Михайловича", - написал мэр.

Как отмечается, среди находок школьников также больше 10 артефактов времен обороны Москвы, в частности, советские и немецкие гильзы, штык от винтовки Мосина и советская каска.

Раскопки прошли в рамках летней всероссийской акции "Вахта памяти". До экспедиции дети изучали места боев по картам и архивным материалам, проходили обучение в "Школе поисковика", добавил Собянин.

В настоящее время в столичных школах и колледжах работает свыше 30 поисковых отрядов. Помимо этого, открыто больше 400 военно-патриотических клубов, где занимаются свыше 20 тыс. ребят, добавил мэр.