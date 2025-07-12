Блогер Лексус считает, что в европейской политике не осталось личностей

Пранкер Алексей Столяров указал на то, что европейские политики общаются "на уровне нейросети"

АСТАНА, 12 июля. /ТАСС/. Европейская политика лишилась личностей. Такое мнение высказал пранкер Лексус (Алексей Столяров) на дне-интенсиве медиашколы "Евразия" в Астане.

"В чем особенность европейской политики в последнее время? Личностей, к сожалению, там не осталось. Общаешься с кем-то, а он на уровне нейросети. Он заученные фразы тебе говорит, и ты уже знаешь, что он тебе ответит. Поэтому нужно всегда конкретизировать свои вопросы, как можно меньше задавать общих, чтобы человек начинал своей головой думать", - сказал Столяров.

День-интенсив медиашколы "Евразия" проходит 12 июля в Астане. Кроме Алексея Столярова в программе участников - специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло, эксперт по развитию YouTube-каналов Алексей Дюков, журналист и медиатехнолог Павел Кухаркин и руководитель направления размещения и продвижения контента на Rutube Татьяна Евсеева.