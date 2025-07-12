В ДНР после атаки ВСУ восстановили электроснабжение 1,2 тыс. абонентов

Работают 49 трансформаторных подстанций, сообщил врио председателя правительства республики Андрей Чертков

ДОНЕЦК, 12 июля. /ТАСС/. Электроснабжение 1,2 тыс. абонентов в ряде сел ДНР восстановлено после атаки ВСУ на энергообъекты юга региона. Об этом сообщил врио председателя правительства республики Андрей Чертков.

"Делюсь с вами оперативными данными из Володарского округа. Энергоснабжение восстановлено в селах Тополиное, Первомайское, Октябрьское, Шевченко, Ключевое, Македоновка, Херсонес, Перемога, Касьяновка и Гранитное. Частично запитана Кременевка. Работают 49 трансформаторных подстанций, со светом уже более 1200 абонентов", - написал Чертков в своем Telegram-канале.

Ранее он заявил, что в результате атаки ВСУ на юге ДНР повреждено несколько энергообъектов, на нескольких подстанциях зафиксировано возгорание. Аварийные бригады оперативно восстановили электроснабжение Мариуполя и ближайших к нему сел. Утром обесточенными оставались населенные пункты в Володарском и Волновахском муниципальных округах.