В Москве более 1,5 млн жителей присоединились к волонтерскому движению

Москвичи, в частности, организовывают крупные международные форумы и памятные акции, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Свыше 1,5 млн человек присоединились к столичному волонтерскому движению. Об этом сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы.

"Уже свыше 1,5 миллиона человек присоединились к волонтерскому движению в Москве. Основную его часть составляет молодежь", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Жители столицы участвуют в организации крупных международных форумов и памятных акций, а также помогают подопечным благотворительных фондов и животным из приютов.

Как отметила Сергунина, москвичи могут выбрать более чем из 10 направлений добровольчества. "В этом году самым охватным по числу мероприятий и участников стало патриотическое, событийное и социальное волонтерство", - добавила она.