Путин поприветствовал участников ралли "Шелковый путь"

Президент РФ отметил, что мероприятие послужит укреплению контактов с зарубежными странами

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам международного ралли "Шелковый путь - 2025", отметив вклад мероприятия в укрепление дружеских и партнерских контактов между Россией и зарубежными странами.

"Уверен, спортсмены из России и зарубежных стран, опытные мастера и талантливая молодежь проявят командную сплоченность, настрой на победу, товарищество и взаимовыручку. И конечно, соревнования, которые за последние годы завоевали высокий авторитет, послужат укреплению дружеских, партнерских контактов, развитию международного культурного, гуманитарного сотрудничества, обмену профессиональным опытом в сфере автомобилестроения и высокотехнологичных разработок", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что участникам ралли в рамках мероприятия предстоят тысячи километров непростого маршрута через сибирскую тайгу, монгольские пустыни и степи, горы Алтая.

Путин пожелал спортсменам удачи, а болельщикам - ярких, незабываемых впечатлений.

О ралли

Официальный старт 15-у международному ралли "Шелковый путь" будет дан 12 июля в Иркутске. Маршрут юбилейной гонки соединит Россию и Монголию. Из Иркутска участники отправятся в путь к берегам Байкала - в город Байкальск, затем преодолеют степи и пески Монголии, пустыню Гоби и предгорья Алтая.

Финишируют 22 июля в Горно-Алтайске, где на центральной площади города состоится церемония чествования победителей. Общая протяженность маршрута составит свыше 4 800 км. Ралли включает в себя 11 этапов, из них два кольцевых и два марафонских этапа. Общая протяженность скоростных участков гонки составит свыше 2 400 км.

К участию заявлен 101 экипаж на мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, внедорожниках и грузовиках. Это представители 15 стран. Соревнование пройдет под эгидой Российской автомобильной федерации и Монгольской федерации автомобильного и мотоциклетного спорта.