В усадьбе Захарово открылся 10 литературно-музыкальный фестиваль "Традиция"

Мероприятие ориентируется на популяризацию и сохранение русской культурной идентичности

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. В усадьбе Захарово (Музей-заповедник А. С. Пушкина) открылся 10 литературно-музыкальный фестиваль "Традиция", передает корреспондент ТАСС. Фестиваль ориентирован на популяризацию и сохранение русской культурной идентичности с помощью музыки, литературы, а также театра, истории, публицистики, семейных программ и русской национальной кухни.

"Традиция" десять лет стояла в самом центре русской национальной культуры. Там, где мы стали в 2015 году, собрав своих, сошедшихся в дни и месяцы Русской весны, там и образовался вокруг нас центр. Мы были первыми. Констатируем это без бравады и пафоса, как очевидность", - сказал создатель фестиваля, подполковник Росгвардии, политический деятель и писатель Захар Прилепин.

Фестиваль представляет посетителям порядка 50 мероприятий: концерты, поэтические выступления, лекции, детские спектакли, мастер-классы и народные развлечения для всей семьи. Так, на Большой поляне парка Захарово располагается "Город мастеров", где посетители могут создать украшение, изготовить кожаное изделие, выковать подкову на удачу, попробовать себя в столярном деле, сшить куклу из ткани или пояс, а также поиграть в редкие настольные игры или в старинные русские игры - закрутиха, ходули, клюшкование, серсо и другие.

Гости услышат выступления творческих коллективов "Калинов мост", "Джанго", "Лампасы", Ансамбля Покровского, "Ихтис", "Победный хор" п/у Ульяны Меньшиковой, а также поэтические перфомансы с участием Марии Ватутиной, Анны Ревякиной, Алексея Шмелева и других. Специальную программу "Стихи для фронта" представят Дмитрий Филиппов, Наталья Тебелева, Матвей Раздельный, Динара Керимова и другие. Завершит фестиваль гала-концерт "10 лет Традиции". Концерт пройдет под открытым небом.

Как подчеркивают организаторы, концепцией фестиваля является обширная познавательно-просветительская программа, которая обращает внимание на традиционные ценности, православие и семью в современном обществе. "Традиция" - это фестиваль для семьи, для друзей, для памяти о наших предках и для наших потомков. В течение десяти лет мы создаем место, где актуально звучит и русская традиционная музыка, и русское слово, русская мысль. Здесь мы находим гармонию между традицией и современностью, то, что дает нам внутренние силы и вдохновляет", - заключил режиссер, продюсер, создатель фестиваля Эдуард Бояков.

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ в рамках Национального проекта "Семья", Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации Одинцовского городского округа Московской области.