Патриарх Кирилл возглавил божественную литургию в день памяти апостолов Петра и Павла

По окончании службы верующим раздали иконки апостолов с патриаршим благословением

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день памяти святых апостолов Петра и Павла возглавил божественную литургию в соборе Петропавловской крепости, передает корреспондент ТАСС.

Патриарху сослужили в том числе управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, епископы Кронштадтский Вениамин, Выборгский и Приозерский Варнава, Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, Петергофский Силуан.

Митрополит Варсонофий подарил предстоятелю РПЦ икону святых апостолов Петра и Павла с видом Петропавловского собора. Храму был подарен образ "Предстояние апостолов Петра и Павла перед Христом", написанный петербургским иконописцем Александром Коломайненом. По окончании службы верующим раздали иконки апостолов Петра и Павла с патриаршим благословением.

День первоверховных апостолов Петра и Павла установлен в память об их мученической кончине, а также о праздновании перенесения их мощей в Риме в 258 году.

"Для Петербурга - это День ангела. По воле Петра I наш город получил имя в честь апостола Петра. <…> Как апостол Петр стал краеугольным камнем церкви, так и наш город стал оплотом российской государственности, культуры и духовности", - отметил в своем поздравлении по случаю праздника губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, текст которого опубликован на сайте администрации города.

День Петропавловской крепости

День святых апостолов Петра и Павла - особенный для Петропавловской крепости, на протяжении многих лет он традиционно начинается с праздничного богослужения в Петропавловском соборе. 12 июля в крепости проходят тематические выставки или культурно-массовые мероприятия. Как отметили ранее в Государственном музее истории Санкт-Петербурга, в этом году было принято решение придать этому дню особый статус, объединив все мероприятия - церковные и светские - под эгидой единого праздника - Дня Петропавловской крепости.

В Великокняжеской усыпальнице 12 июля открылась выставка петербургского скульптора Олега Шорова "Терракотовый ангел", где представлены скульптуры христианских святых и композиции на известные евангельские сюжеты. До вечера на Соборной площади крепости будет проходить Фестиваль духовной музыки "Невский ангел". На сцене перед гостями крепости выступят лучшие хоровые коллективы, певчих, регентов, звонарей со всей страны. С колокольни Петропавловского собора будет звучать карильонная музыка.

Петропавловский собор был построен по указу Петра I. Возведен в 1712-1733 годах под руководством архитектора Доменико Трезини. 12 июля 1733 года он был освящен в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. С учреждения в 1742 году Санкт-Петербургской епархии до освящения в 1858 году Исаакиевского собора Петропавловский собор являлся кафедральным, затем был передан в придворное ведомство. В 1919 году собор был закрыт. Ныне находится в управлении Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Собор является усыпальницей императорского Дома Романовых. Первым здесь был похоронен основатель Санкт-Петербурга император Петр Великий. С 1990-х годов в соборе регулярно служатся панихиды по российским императорам, а с 2000 года - совершаются богослужения.