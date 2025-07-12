Глава фракции партии "Слуга народа" заявил, что Зеленского часто били в детстве

Владимир Зеленский рассказывал, что рос евреем маленького роста в Кривом Роге, отметил Давид Арахамия

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Глава фракции правящей партии "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия заявил, что Владимира Зеленского часто били в детстве.

"Зеленский рассказывал мне, что он рос евреем маленького роста в Кривом Роге, а это очень индустриальный город. В детстве его часто били, насколько я знаю. Он всегда говорил: "Найди того, кто главный, ударь его в лицо, и тогда все остальные поймут, что ты человек, с которым стоит иметь дело", - рассказал Арахамия в интервью вещательной корпорации Би-би-си.