Шойгу в Туве обсудил планы развития Кызылского президентского кадетского училища

Секретарь Совета безопасности РФ выразил уверенность, что выпускники этого образовательного учреждения станут элитой региона

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу уверен, что выпускники Кызылского президентского кадетского училища станут элитой Республики Тыва. Во время поездки в Туву Шойгу побывал в училище, встретился с руководством и преподавателями.

"Здесь учатся прекрасные ребята, здесь прекрасный преподавательский состав. Сегодня Кызылское президентское кадетское училище - это одно из лучших учебных заведений нашей страны", - сказал Шойгу. По его данным, "практически 100% кадетов далее поступают в вузы, причем 70% выбирают образовательные учреждения силового блока".

"Именно здесь куется будущая элита, в будущем выпускники училища займут самые высокие руководящие должности республики", - уверен секретарь Совбеза. Он отметил, что выпускники училища уже "служат в очень достойных местах, многие имеют боевой опыт, полученный в Сирии и в ходе специальной военной операции". Шойгу заверил, что развитие учебного заведения продолжится.

"Выпускники Кызылского президентского кадетского училища - наша большая гордость, гордость всей республики", - сказал глава Республики Тыва Владислав Ховалыг. Руководитель региона считает, что учащиеся "получают здесь все необходимые навыки и знания, чтобы в дальнейшем поступать в высшие учебные заведения по всей стране и представлять собой будущую элиту Тувы".

Шойгу осмотрел учебные классы, современные лаборатории, спортивный комплекс и жилые помещения кадетов. Во время общения с руководством и преподавателями были обсуждены перспективы развития образовательного учреждения.

Кызылское президентское кадетское училище, открытое в 2014 году, является одним из флагманов системы довузовского образования Министерства обороны РФ. Учебное заведение объединяет талантливых учащихся со всех регионов России, обеспечивая им качественную подготовку по общеобразовательным предметам и военно-специальным дисциплинам.