На горе Машук установили указатели с расстоянием до каждого РИЦ ТАСС

Всего было установлено семь табличек

ПЯТИГОРСК, 12 июля. /ТАСС/. Таблички с указанием расстояния до каждого регионального информационного центра (РИЦ) ТАСС в разных округах страны появились на вершине горы Машук в столице Северо-Кавказского федерального округа - городе Пятигорске. Руководители РИЦов, редакция портала "Это Кавказ" во главе с директором по стратегии ТАСС Сергеем Кузовниковым в годовщину открытия РИЦ "ТАСС Кавказ" установили семь табличек, на которых написаны название каждого информцентра и расстояние до них от Пятигорска, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня ровно год, как открылся РИЦ "ТАСС Кавказ". Это важный для нас, как для молодого подразделения ТАСС, событие, и поддержать нас приехали коллеги из разных городов нашей необъятной страны. И этот день мы решили запечатлеть такой акцией по установке указателей до каждого РИЦа нашего родного агентства ТАСС, которая еще крепче объединила нас, тассовцев, в разных уголках страны, и показывает, что мы одна большая семья - семья ТАСС", - сказал руководитель РИЦ "ТАСС Кавказ" Низами Гаджибалаев.

В частности, появились указатели до штаб-квартиры ТАСС в Москве, РИЦ "ТАСС Кавказ" в Пятигорске, "ТАСС-Урал" в Екатеринбурге, "ТАСС-Сибирь" в Новосибирске, а также до двух новых центров - "ТАСС Дальний Восток" во Владивостоке и "ТАСС Юг" в Ростове-на-Дону, - открытие которых планируется в 2025 году.

Гора Машук расположена в Пятигорске, ее высота составляет 993,7 м. С 2012 года на ней устанавливают указатели с расстоянием до разных географических точек не только России, но и мира, в настоящее время там более 1 тыс. указателей с названиями городов.